Alerte punchline d'Haaland sur son propre prix



26 buts en 18 matchs cette saison dont 7 en 4 rencontres de #Liguedeschampions : c'est sûr, Erling Haaland a quelques qualités de finisseur.

Le Norvégien a une autre corde à son arc... Un caractère à la Zlatan pic.twitter.com/WtERu3y1L3 — Footissime (@FootissimeRMC) November 13, 2019

In tanti si stanno chiedendo quanto possa valere la nuova baby-star del calcio mondiale: ​Erling. Qualcuno ha provato ad ipotizzare 40 milioni di euro per strappare il classe 2000 al. Nel post partita contro il Wolfsberg (gara nella quale ha segnato una tripletta, tanto per cambiare) un giornalista gli ha chiesto: "Quanto pensi di valere? 30, 40, 50 milioni di euro?". Ha risposto in modo ironico Haaland, nascondendo magari una punta di verità: "No, devi pagare di più.".Diversi club su di lui tra cui