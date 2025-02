Quanto vale Hancko, obiettivo della Juventus

AFP via Getty Images

In estate la Juventus continuerà a mettere mano alla difesa lavorando per rinforzare il reparto: l’obiettivo principale, dopo il tentativo di gennaio, è. Lo slovacco classe ‘97 è da tempo nel mirino dei bianconeri, pallino di Giuntoli che aveva fatto un tentativo per portarlo in Italia già quando era dirigente del Napoli. Nei prossimi mesi proverà a portarlo a Torino, consapevole che non sarà facile convincere il Feyenoord che già a gennaio scorso aveva alzato un muro di fronte a una possibile cessione.

- Solo per sedersi a trattare Hancko il club olandese parte da. Se dovessero arrivare offerte inferiori assicurano che non le prenderanno neanche in considerazione. La Juve punta sulla volontà del giocatore e vuole prima trovare l’accordo definitivo con lo slovacco per poi trattare il suo cartellino con il Feyenoord. Nei mesi scorsi Giuntoli ha avuto un contatto diretto con Hancko assicurandogli che alla riapertura del mercato la Juve farà un nuovo tentativo per portarlo in bianconero.

- Come detto non sarà semplice, la valutazione è importante e la Juve dovrà capire cosa fare con gli altri difensori arrivati in prestito a gennaio (inoltre rientreranno anche Bremer e Cabal dai rispettivi infortuni).: per convincere il Feyenoord a venderlo, i bianconeri potrebbero inserire nell’affare anche il cartellino di Facundo Gonzalez, già in prestito a Rotterdam fino alla fine di questa stagione.