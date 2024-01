Quanto vale Kean per la Juventus

Nei giorni scorsi Giuntoli ha chiuso il mercato della Juventus, ma in queste ultime settimane i bianconeri potrebbero chiudere ancora qualche operazione. Un nome caldo in uscita è quello di Moise Kean: l'attaccante classe 2000 cerca più spazio e potrebbe partire in prestito in questa sessione di mercato. Diverse piste aperte, sia in Italia che all'estero: in Serie A ci sono Monza e soprattutto Fiorentina che hanno fatto un sondaggio; fuori piace ad Atletico Madrid, Nizza e Rennes.



IL RINNOVO DI KEAN - Il giocatore preferirebbe fare un'altra esperienza all'estero dopo quelle all'Everton e al Psg tra il 2019 e il 2021. Da trattare anche il rinnovo con la Juventus: il contratto attuale scade nel 2025, la società vorrebbe rinnovarlo per altre due stagioni ma al momento il giocatore non è convinto. Per questo, non è escluso che Kean possa partire a titolo definitivo di fronte a un'offerta intorno ai 18/20 milioni.



I NUMERI DI KEAN - In questa stagione Kean ha giocato 12 partite delle quali la metà da subentrato; zero gol, zero assist, e la voglia di invertire la rotta in questa seconda parte di stagione. Alla Juve o altrove. In attesa di sviluppi sul mercato, l'attaccante sta lavorando per recuperare da un infortunio allo stinco che gli ha fatto saltare tutto l'ultimo mese; considerando anche le due gare di Coppa Italia Kean ha saltato le ultime sette partite della squadra di Allegri.