Quanto vale Koopmeiners

Teun Koopmeiners può diventare un obiettivo di mercato di diversi club in estate. Il centrocampista dell’Atalanta non è in vendita e i nerazzurri l’hanno spiegato chiaramente a tutte le società che finora si erano avvicinate a chiedere informazioni. Non si toccq, non si vende. Almeno per ora.



QUANTO VALE KOOPMEINERS - Perché tra sei mesi non è escluso che di fronte a una proposta convincente l’Atalanta possa almeno sedersi a trattare. Quanto serve? I nerazzurri l’hanno preso per 14 milioni dall’Az Alkmaar, oggi vale non meno di 40 milioni di euro, che potrebbe essere la base dalla quale partire per iniziare un dialogo con i nerazzurri.



CHI VUOLE KOOPMEINERS - La Juventus è il club più interessato a Koopmeiners, che con l’Atalanta ha un contratto in scadenza a giugno 2027. Nei mesi scorsi il centrocampista olandese era entrato anche nelle idee del Napoli, che poi ha fatto altre scelte ma non è escluso che possa rifarsi sotto. All’estero Koopmeiners piace molto a Jurgen Klopp, anche se a oggi il Liverpool non ha fatto nessuna offerta all’Atalanta. Se dovessero interessarsi anche altri club al di fuori dalla SerieA potrebbe partire un’asta per Koopmeiners.