Quanto vale la clausola di Delap con l'Ipswich

Dopo un solo anno in Premier League, l'Ipswich Town è risceso di nuovo in Championship: i Tractor Boys scivolano in seconda divisione inglese e la retrocessione matematica è arrivata dopo lo 0-3 contro il Newcastle a cinque giornate dalla fine del campionato. Loro insieme a Southampton e Leicester, sono queste le tre squadre scese nella Serie B inglese.

- Delap ha segnato 12 gol in campionato oltre a 2 assist, stesse reti di Luis Dìaz campione con il Liverpool e a sole due distanze da Cole Palmer del Chelsea. Alla sua prima "vera" stagione in Premier League - prima di quest'anno aveva fatto due presenze in due anni con il ManCity - Liam si è messo subito in vetrina e nei prossimi mesi potrebbe diventare protagonista sul mercato.; se dovessero arrivere offerte di questa cifra il club sarà costretto ad accettarle, poi bisognerà trattare il contratto con il giocatore.

- Recentemente il profilo di Liam Delap è stato accostato anche alla Juventus, che prima di trovare un attaccante, però,: il primo ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma potrebbe andare via prima perché la trattativa per il rinnovo si è arenata - e la Juve non vuole perderlo a parametro zero - il francese è arrivato a gennaio scorso in prestito secco dal Psg e al momento non è stato deciso se provare a prenderlo a titolo definitivo o meno. Al momento quelli su Delap sono rumors arrivati dalla stampa inglese, l'attaccante dell'Ipswich è uno degli attaccanti accostati ai bianconeri in attesa di capire le mosse di Giuntoli.