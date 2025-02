Quanto vale la clausola di Dybala con la Roma

Getty Images

Dopo il no all'Arabia Saudita, a gennaio scorsoha rifiutato anche il Galatasaray. Il club turco ha provato a convincere l'argentino consapevole che il giocatore si sarebbe potuto liberare dalla Roma di fronte al pagamento di una clausola rescissoria, ma è stato lo stesso attaccante a scegliere di rimanere in giallorosso. Nel frattempo, il contratto si è allungato in automatico fino a giugno 2026 perché sono state raggiunte le condizioni per il prolungamento, e in estate si riattiverà la clausola presente sul contratto.- Le condizioni sono le stesse dell'anno scorso: dal 1° giugno prossimo sul contratto di Dybala; i club italiani, quindi, non possono attivare questa clausola e chi in Serie A vuole Dybala dovrà sedersi a trattare con la Roma. Da quello che filtra oggi, sarà difficile vederlo con un'altra maglia in Italia.

- E' possibile invece che il giocatore prenda in considerazione una destinazione all'estero, probabilmente in estate ci saranno società che si faranno avanti e basterà trovare l'accordo con il giocatore senza aspettare l'ok da parte della Roma.: Paulo è innamorato di Roma e della Roma, in giallorosso si trova bene e al momento non sta pensando a un futuro lontano dalla capitale.