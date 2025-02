Quanto vale la clausola di Huijsen con il Bournemouth

AFP or licensors

Dopo una manciata di partita in Premier Leagueha già convinto tutti. L'estate scorsa il difensore spagnolo ha lasciato l'Italia trasferendosi al Bournemouth per poco più di 15 milioni di euro: dopo qualche settimana che gli è servita per ingranare ha messo il turbo e non è più uscito dal campo. Oggi l'ex Juventus e Roma è un punto fermo della squadra di Iraola, al centro della difesa è intoccabile e da quando è arrivato in Premier League è cresciuto anche in personalità e leadership.- Le prestazioni positive di Huijsen hanno attirato l'attenzione di alcuni club inglesi e spagnoli che hanno inserito il suo nome tra i possibili obiettivi dell'estate. Chi cerca un difensore giovane ma già pronto e affidabile - Dean è un 2005 - sa che al Bournemouth ce n'è uno dei migliori in circolazione. La società ha sempre creduto nelle qualità del ragazzo tanto da inserire una clausola rescissoria importante al momento della firma del contratto:valida da giugno 2025.

- Tra i club interessati ci sono ile ilche lo stanno monitorando da vicino durante le partite di campionato, all'estero invece Huijsen piace alche cerca un centrale di qualità per ringiovanire la difesa. Sono tre club che stavano seguendo la crescita di Dean già prima del suo arrivo al Bournemouth, avevano mandato degli osservatori in Italia per visionarlo durante le sue esperienze con la Juventus e con la Roma, dove ha iniziato a giocare con continuità in prima squadra lanciato da Mourinho.