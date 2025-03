Quanto vale la clausola di Jimenez con il Milan

Getty Images

In una stagione complicata e con il cambio d'allenatore da Fonseca a Sergio Conceiçao, una delle poche notizie positive per il Milan è la crescita di. Il debutto in Serie A era arrivato già un anno fa con Pioli in panchina, era entrato al posto di Florenzi infortunato poco dopo la mezz'ora nella trasferta di Empoli, e a fine stagione aveva messo insieme poco più di un'ora di gioco divisa in tre presenze.- Oggi Jimenez al Milan ha il ruolo di vice Theo Hernandez ma è stato schierato anche esterno alto nel 4-2-3-1, il giocatore è apprezzato da tutti ma c'è anche il Real Madrid che sta monitorando il suo rendimento a distanza.: nell'estate 2025 il Real può riprenderlo per 9 milioni, l'anno successivo la cifra è fissata a 12 milioni di euro.

- Nella scorsa sessione di mercato di gennaio. I rossoneri però hanno alzato un muro di fronte all'esterno spagnolo, la volontà era quella di tenerlo in squadra per dargli spazio e farlo crescere ulteriormente seguendolo da vicino, valorizzare le sue qualità in attesa di capire quale sarà il suo futuro in estate.