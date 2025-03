Quanto vale la clausola di Kean con la Fiorentina

GETTY

non è mai stato così bene. L'attaccante classe 2000 alla Fiorentina ha trovato la dimensione giusta per esprimersi al meglio: gioca, segna, trascina la squadra ed è diventato un leader a tutti gli effetti. Il club viola è riuscito a rilanciare un giocatore che non riusciva più a togliersi quell'etichetta di eterna promessa mai mantenuta del tutto: alla Juventus aveva dimostrato a tratti le sue qualità, ma senza riuscire a esprimersi fino in fondo trovando la continuità giusta per affermarsi, ora la musica è cambiata e Palladino ha un bomber tra le mani.

- Intuizione della Fiorentina ma anche dell'agente del giocatore Alessandro Lucci, che gli ha trovato la piazza giusta per esplodere definitivamente.; cinque anni di contratto per il giocatore con scadenza prevista per giugno 2029, e una clausola rescissoria di 52 milioni di euro valida nel mese di luglio.- La sensazione è che in Italia non ci siano club disposti a spendere quella cifra per portare Kean lontano da Firenze,. All'estero però ci sono diverse società che stanno seguendo il rendimento dell'attaccante potrebbero pensare più concretamente di fare un investimento del genere: in particolare in Premier League, con Arsenal, Tottenham e Newcastle che lo monitorano costantemente.