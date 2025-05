Quanto vale la clausola di Lobotka con il Napoli

Getty Images

è stato uno dei giocatori-chiave nel Napoli dello scudetto, con Spalletti in panchina ha toccato il punto più alto della sua carriera - finora - diventando indispensabile anche nelle stagioni successive. Anche con Conte lo slovacco è un perno in mezzo al campo, gira tutto intorno a lui e le uniche partite che ha saltato sono state per un problema alla coscia; per il resto, sempre in campo e sempre da titolare, il più delle volte rimanendo in campo per tutta la partita. Occhio al suo futuro però, perché a fine stagione Lobotka potrebbe lasciare il Napoli.

- Il giocatore è arrivato in Italia nel gennaio 2020 dal Celta Vigo per 24 milioni di euro, ha un contratto fino al 2027 con opzione in favore della società per prolungarlo un'altra stagione, ma a oggi non ci sono segnali in questo senso. Anzi, come questa potrebbe essere l'estate in cui si volta pagina pensando a una squadra senza Lobotka. De Laurentiis potrebbe essere anche costretto a salutarlo, perché: qualsiasi club che fa un'offerta con questa cifra si dovrà sedere a trattare solo con il giocatore e il suo agente.

- Lobotka non ha mai manifestato la volontà di lasciare Napoli e a chi gli sta vicino racconta di trovarsi bene in città e con i compagni,. Alcuni contatti preliminari ci sono già stati per informare i club della clausola di Lobotka, dall'altra parte siamo ancora nella fase dell'interessamento e non sono stati fatti dei passi concreti.