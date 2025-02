Quanto vale la clausola di Nico Paz con il Como

Getty Images

L'estate scorsa il Como ha avuto l'intuizione di portare in Italia, gioiello della cantera del Real Madrid che prima di atterrare in Serie A aveva anche segnato un gol al Napoli in Champions League. Con Fabregas in panchina è cresciuto, maturato e ora è in rampa di lancio pronto per esplodere definitivamente. Le Merengues erano consapevoli che si sarebbero private di un talento, così nell'affare con il Como hanno inserito diverse condizioni per avere un vantaggio dal trasferimento.- Il Como ha investito 6,5 milioni di euro per prendere Nico Paz a titolo definitivo, ai qualiche incasseranno la metà di quello che guadagnerà il Como dalla cessione di Nico Paz. Inoltre, il Madrid ha anche tre clausole di recompra: nella prossima estate potranno riprendere l'argentino per 8 milioni di euro, nell'estate 206 per 9 milioni e nell'estate 2027 per 10 milioni di euro.

- In Italia il primo club che si è interessato a Nico Paz studiando le sue prestazioni nella squadra di Fabregas è stata l'Inter,Ma c'è un retroscena legato all'Italia, perché prima che si facesse avanti il Como a segnalare Nico Paz al proprio club era stato Nicolas Burdisso, allora dirigente della Fiorentina. I viola non hanno mai fatto un tentativo concreto, ma Burdisso aveva monitorato il profilo del trequartista inserendolo nel suo database.