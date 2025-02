Quanto vale la clausola di Osimhen con il Napoli

Getty Images

Quando il Napoli ha deciso di venderel'avrebbe voluto fare incassando una cifra importante: è stato l'attaccante dello scudetto di Spalletti, uno dei protagonisti principali di questa stagione ma alla fine se n'è andato negli ultimi giorni di mercato e in prestito secco: nonostante le tante voci dalla Premier League, l'attaccante ha preso il primo volo per la Turchia firmando con il Galatasaray a titolo temporaneo fino a giugno 2025; prima però aveva prolungato il contratto con il Napoli inserendo una clausola rescissoria.- Il valore della clausola è importante, perché; chi vorrà Osimhen in estate dovrà fare un investimento di questo tipo e poi ovviamente servirà anche l'accordo con il giocatore. L'estate scorsa il Chelsea si era informato sulla situazione ma non ha mai fatto un tentativo concreto per il nigeriano, l'ingaggio attuale si aggira sugli 11/12 milioni di euro e Victor non vorrebbe scendere sotto questi standard.

- Per questo. Già in passato alcuni club arabi avevano tentato un approccio per Osimhen poi i discorsi non sono stati più approfonditi. A meno di clamorosi colpi di scena sarà impossibile vederlo di nuovo con la maglia del Napoli, il presidente De Laurentiis ha fatto una scelta chiara puntato su Romelu Lukaku; potrebbe farsi avanti qualche club di Premier League, consapevoli delle richieste del giocatore.