Quanto vale la clausola di Paredes con la Roma

Dopo un periodo complicato durante la gestione Juric nella quale ha fatto tanta panchina scivolando indietro nelle gerarchie,: ha ritrovato il sorriso e ha ricominciato a giocare titolare segnando anche un paio di gol. Sta bene, ha rinnovato da poco il contratto e ha riconquistato la fiducia di tutto l'ambiente; ma c'è un pensiero fisso che non lo molla un attimo: prima o poi - possibilmente più prima - vorrebbe tornare al Boca Juniors. E' un sogno, un obiettivo chi lì è nato e cresciuto.

- Il suo desidero è talmente forte che nell'ultimo rinnovo con la Roma ha fatto inserire una clausola rescissoria valida solo per il Boca Juniors: il club argentino sarà l'unico che se vorrà prendere Paredes non dovrà sedersi a trattare con la Roma.(rateizzabili in 875mila euro l'una). La clausola è valida per le tre sessioni di mercato, anche se il contratto di Paredes scade a giugno 2026.- L'accordo è stato siglato recentemente, con le parti che hanno preferito sedersi a trattare nonostante nel vecchio contratto ci fosse una clausola di rinnovo automatico fino al 2026 in caso di raggiungimento di determinati obiettivi:. Nonostante il rinnovo quindi nella testa di Paredes c'è l'idea di tornare al Boca Juniors: a gennaio ha provato a forzare il trasferimento ma senza successo, in estate potrebbe fare un altro tentativo.