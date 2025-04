Quanto vale la Coppa Italia? Le cifre del torneo

Getty Images

Lasi sta avvicinando alla sua fase cruciale: tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile infatti si disputeranno le semifinali di ritorno della competizione, che sanciranno le due finaliste che si giocheranno la Coppa:in casa dei toscani. Quella in corso è la prima stagione della Coppa Italia all’interno del nuovo ciclo di diritti televisivi. Il torneo è stato acquistato in esclusiva da Mediaset, che ha versato circa 56 milioni di euro (tra parte fissa e variabile) a cui si aggiungono 2 milioni di euro di costi fissi, per

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Fino all'anno scorso, arrivare all'ultimo atto della competizione valeva fino a 5 milioni di euro (per la squadra sconfitta in finale) e fino a 7,6 milioni di euro per chi solleva il trofeo. A queste cifre vanno poi aggiunte quelle degli incassi da botteghino per ogni partita disputata in casa nei vari turni del torneo. Di seguito, dagli ottavi di finale alla finalissima dell'Olimpico di Roma poi vinta dalla Juventus di Massimiliano Allegri contro l'Atalanta.

Secondo Calcio e Finanza, le cifre per ogni turno della competizione sono stabilite in percentuale sul montepremi complessivo. Montepremi che dipenderà prevalentemente dalla finalizzazione dei contratti per i diritti televisivi della Coppa Italia all'estero, ma la vendita dei diritti tv della Coppa Italia a livello internazionale potrà riportare il montepremi complessivo vero l'alto.

– 400mila euro;– 800 mila euro;– 1,5 milioni di euro;– 1,9 milioni di euro– 4,4 milioni di euro, mentre accedere alla finale dovrebbe valere almeno 4,6 milioni di euro.