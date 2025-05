Quanto vale Ndoye dopo il gol al Milan: il retroscena con l'Inter e le chiamate per convincerlo

Getty Images

Il gol segnato all'Olimpico contro il Milan nella finale di Coppa Italia, probabilmente è il più importante di Dan Ndoye in due anni di Bologna.. E' il nono stagionale, record personale di reti in una singola stagione: non aveva mai segnato così tanto in carriera tra Losanna, Nizza e Basilea. L'uomo giusto al momento giusto. E al posto giusto: perché dopo una manciata di minuti della ripresa c'è lui lì, pronto a centro area a sfruttare un tocco di Theo Hernandez prima di buttarla dentro.

- A giugno scorso per Ndoye, i nerazzurri stavano valutando dei profili in caso di cessione e tra questi c'era il classe 2000 rossoblù. Oggi la valutazione del suo cartellino è di circa 25 milioni di euro, ha un contratto in scadenza a giugno 2027 con opzione di rinnovo per un'altra stagione e il suo ingaggio è inferiore al milione di euro: si aggira intorno agli 800mila euro.- L'intuizione di portare Ndoye a Bologna è stata di, artefice dei principali colpi dei rossoblù negli ultimi anni.. Per prendere Posch si è giocato la carta del connazionale Arnautovic, preso a 6 milioni e rivenduto a 10 all'Inter. Ferguson ce l'aveva in lista da annie l'ha strappato al Lecce di Corvino offrendo leggermente di più per l'ingaggio. E il giocatore si è convinto. Così come Dan Ndoye, l'uomo giusto al momento giusto, al posto giusto.