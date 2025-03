Quanto vale Retegui per l'Atalanta

AFP via Getty Images

Ancora una volta, l'Atalanta, ha avuto l'intuizione giusta. Si fa male Scamacca? Loro vanno si Retegui. E fanno bingo. Tra le mani di Gasperini l'attaccante italo-argentino sta vivendo la sua miglior stagione della carriera, è diventato una macchina da gol e si è preso definitivamente anche il posto da titolare al centro dell'attacco della nazionale di Spalletti., e in estate potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato.

- Al momento l'Atalanta non ha nessuna intenzione di vendere un giocatore-chiave come Retegui, ma in casa nerazzurra non è esclusa una rivoluzione totale tra qualche mese: bisognerà capire come finirà la stagione e quale sarà il futuro di Gasperini, che ha già detto di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026.. Recentemente il classe '99 è stato accostato alla Juventus che lì davanti dovrà capire come gestire le situazioni di Vlahovic e Kolo Muani, se dovesse esserci un interesse concreto c'è un prezzo - più o meno - già fissato.

- La Juve monitorerà la situazione legata al futuro di Retegui, la sensazione è che possano farsi avanti anche altri club stranieri anche se al momento non c'è stata ancora nessuna società che ha contattato l'Atalanta per prendere informazioni sul giocatore.. Al momento, come detto, non c'è nulla di concreto: Retegui non pensa al futuro ed è concentrato sull'Atalanta, l'accostamento alla Juventus non lo distrae anche se sul mercato c'è già una prima valutazione.