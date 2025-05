Quanto vale Rovella per la Lazio

Getty Images

Numeri alla mano, il 2024/25 è stata la miglior stagione nella carriera di: il centrocampista della Lazio ha eguagliato il numero di assist fatti col Genoa nel 2021-22 (3) e può migliorare ancora, tra tutti i giocatori della Serie A nel suo ruolo è tra i primi tre del campionato per palloni recuperati in attacco (69). Ed è il mediano che ha fatto più movimenti palla al piede dopo il compagno di squadra Guendouzi.- Statistiche importanti per un giocatore di 23 anni in rampa di lancio, sul quale il mercato sta iniziando ad accendere i riflettori:. La Lazio non vorrebbe privarsi di uno degli uomini-chiave nella formazione di Baroni, ma di fronte a una proposta di 30 milioni di euro il presidente Lotito potrebbe valutare la cessione del centrocampista.

- Pagato poco meno di 20 milioni, oggi Rovella ha aumentato la sua valutazione e ha un contratto in scadenza a giugno 2026: nell'accordo siglato nell'estate 2023 - è arrivato in prestito biennale con obbligo di riscatto dalla Juventus -. Una super clausola inserita per provare a blindare il giocatore da eventuali richieste, ma anche un'assicurazione sul futuro se a qualcuno venisse in mente di fare follie per portarlo via dalla capitale.