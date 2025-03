Quanto vale Santiago Castro per il Bologna

Getty Images

è una delle ultime intuizioni del dirigente del Bologna Giovanni Sartori. Lui che aveva preso Zirkzee per il dopo Arnautovic (l'olandese era arrivato un anno prima con l'idea di farlo ambientare senza pressioni per poi lanciarlo titolare), è riuscito ancora una volta a trovare il sostituto giusto dell'attaccante di riferimento. Castro è arrivato al Bologna nel gennaio 2024 per 15 milioni di euro, è stato sei mesi all'ombra di Zirkzee e quando l'olandese è andato al Manchester United è stato promosso titolare. Stesso meccanismo fatto con Arnautovic, e stesso risultato positivo.

- Oggi Castro è uno dei giocatori più giovani in Europa per numero di gol e assist, Italiano non rinuncia mai a lui che partita dopo partita ha messo in panchina Dallinga col quale in estate si pensava potesse esserci un ballottaggio. Classe 2004, Santiago piace all'Inter che ci sta pensando per la prossima stagione ed è monitorato assiduamente da alcuni club della Premier League.- L'interesse dell'Inter per Santiago Castro è legato a una strategia più ampia del. Già bloccato il 2003 della Dinamo Zagabria Petar Sucic, tra i possibili obiettivi c'è anche l'argentino del Bologna che continua a essere decisivo. Tanto da far drizzare le orecchie anche a Luciano Spalletti, che sta pensando di convocarlo in Nazionale - l'attaccante ha il doppio passaporto italiano e argentino - provando un Retegui-bis.