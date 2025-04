Quanto vale Tonali per il Newcastle

Getty Images

Quanto vale Tonali per il NewcastleSi fa sempre più insistente il nome diper rinforzare il centrocampo della prossima stagione; ma non è escluso che nei prossimi mesi possa decollare in qualcosa di più importante. Per personalità, leadership e qualità tecniche, a Torino lo ritengono il profilo ideale dal quale ripartire e per questo è uno dei giocatori in cima alla lista dei desideri.- Al momento però da parte del Newcastle non c'è nessuna apertura a una cessione del centrocampista classe 2000, il giocatore è concentrato sul finale di stagione in Inghilterra e per ora pensa solo al campo. Poi si vedrà.. Una cifra importante, un'operazione da costruire con pazienza e per quello che rimane un acquisto complicato, ma non è escluso che la Juve possa pensare di inserire qualche contropartita tecnica.

- Quello di Sandro Tonali è un nome del quale si è discusso internamente in un vertice di mercato andato in scena alla Continassa qualche giorni fa. Oltre al centrocampista del Newcastle, i dirigenti bianconeri hanno valutato anche i profili didella Fiorentina e, che a fine stagione rientrerà a Napoli dal prestito al Galatasaray ma rimarrà comunque in uscita dal club azzurro. Per Comuzzo c'è una grande concorrenza sia in Italia (il Napoli tornerà alla carica dopo il tentativo di gennaio) che all'estero, il discorso Osimhen è legato a una possibile partenza di Vlahovic (contratto in scadenza nel 2006 e nessun segnale per un rinnovo).