Quanto vale vincere la Coppa Italia e quali differenze ci sono con le top 5 leghe europee? Tutti i ricavi

La sfida di stasera mette in palio il trofeo nazionale, con Milan e Bologna che si contenderanno la Coppa nella cornice dello stadio Olimpico.Calcio&Finanza ci svela quanto esattamente valga la finale da un punto di vista economico e quali differenze ci siano rispetto agli altri campionati nazionali, specialmente le top cinque leghe europee. Emergono dati molto diversi per quanto riguarda il montepremi complessivo e anche il guadagno per il club vincitore.Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza,. Segue la Copa del Rey con 33 milioni, mentre FA Cup e Coppa Italia si attestano rispettivamente a 25,5 e 25 milioni. Decisamente staccata è la Coupe de France, con appena 8,6 milioni.Ma questo è il quadro complessivo. Quanto vale, invece, il premio garantito per la squadra vincitrice? Calcio&Finanza riporta come. La FA Cup segue con 4,6 milioni, mentre la DFB Pokal si ferma a 4,3 milioni. La Coppa del Re premia il vincitore con appena 1,8 milioni, e la coppa francese si chiude con 1,2 milioni.Ci sono, in ogni caso, molte differenze fra le top cinque coppe europee.. Anche la FA Cup premia generosamente già dai turni iniziali, mentre la Coppa del Re si basa su una più complessa redistribuzione dei diritti TV. E la Coupe de France? Sono solamente 850.000 euro alla squadra vincente.. Gli ottavi garantiscono 400.000 euro, i quarti 800.000, la semifinale 1,5 milioni, mentre la finale assegna 1,9 milioni alla squadra sconfitta e 4,4 milioni alla vincitrice. E invece rispetto alle coppe europee?In termini di ricavi, Calcio&Finanza ci dice che, ovvero poco meno dei 2 milioni a partita dell’Europa League. Irraggiungibile la Champions con 7,3 milioni a gara.