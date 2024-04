Quanto vale vincere la Coppa Italia e quanto incassano i club con la Supercoppa in Arabia Saudita

La Coppa Italia 2023/24 continua con l'andata delle semifinali. Si parte martedì 2 aprile con Juventus-Lazio, mercoledì 3 aprile è in programma Fiorentina-Atalanta, entrambe con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. I ritorni sono in programma per il 23 e il 24 aprile, sempre alle ore 21.Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, arrivare in fondo alla manifestazione vale almeno 5 milioni di euro (per la finalista perdente) e fino a 7,6 milioni di euro per chi solleva il trofeo. Il tutto senza dimenticare gli incassi da botteghino per ogni partita disputata in casa.

Questo quello che hanno guadagnato e/o guadagneranno i club dagli ottavi di finale fino all'ultimo atto di Roma, in programma mercoledì 15 maggio alle 21.Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;Raggiungimento dei quarti di finale – 850 mila euro;Raggiungimento della semifinale – 1,7 milioni di euro;Finalista perdente – 2 milioni di euroVittoria in finale – 4,6 milioni di euroCon la conferma del format Final Four per la Supercoppa italiana anche per il 2025, la Coppa Italia varrà ancora di più a livello economico. L’accesso alla finale garantirà infatti la presenza in Arabia Saudita a gennaio, insieme alle prime due squadre classificate in Serie A (la vincente della Coppa Italia sfiderà la seconda, mentre la finalista perdente affronterà i Campioni d’Italia). Il contratto di hosting con i sauditi vale 23 milioni di euro, di cui circa 16 milioni saranno distribuiti ai quattro club partecipanti. Alle semifinaliste andranno 1,5 milioni di euro, con 5 milioni circa garantiti alla finalista perdente e 8 milioni circa alla vincitrice della competizione. Questo significa che accedere alla finale della Coppa Italia, e considerando anche la Supercoppa, potrà portare complessivamente per ogni club da un minimo di 6,5 a un massimo di 15,6 milioni di euro.