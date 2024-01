Quanto vale Zerbin e come cambia il suo futuro al Napoli

Francesco Guerrieri

La notte di Riyad è stata illuminata dalla luce di Alessio Zerbin, classe ‘99 del Napoli che con la doppietta contro la Fiorentina ha lanciato la squadra di Mazzarri in finale di Supercoppa italiana.



ZERBIN BLOCCATO - La sliding door di Zerbin si presenta qualche giorno fa: è tutto fatto per il suo prestito al Frosinone, ma il Napoli l’aveva bloccato finché non fosse arrivato un esterno. Ne prendono due: Ngonge dal Verona e Traoré dal Bournemouth (quest’ultimo considerato più una mezz’ala). Così quando torneranno dall’Arabia Saudita dovrebbero dare l’ok al trasferimento.



QUANTO VALE ZERBIN - Secondo Transfermarkt Zerbin ha un valore di mercato di 3,5 milioni, ma il Napoli apre solo al prestito secco o eventualmente con diritto di riscatto ma fissando ed prima un contro riscatto. In questa stagione Zerbin ha giocato appena sette spezzoni di partite di campionato e se dovesse tornare a Frosinone sarebbe un ex : 9 gol e 3 assisti in 32 presenze nel 2021-22.