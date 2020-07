che avrebbe segnato la storia andando a occupare uno spazio di eccellenza nel panorama dei capolavori.anche lui di origini “paisà” proprio come il pugiledel quale si raccontava la vita di campione controverso. Fu un successo internazionale e ancora oggi il film rappresenta un modello per il cinema cult. Il pugilato, perlomeno quello degli anni d’oro per uno sport che spingeva sul ring soprattutto chi aveva fame o era prigioniero di una vita difficile, ha sempre rappresentato specialmente per gli americani una fonte ricca di spunti letterari e artistici in senso ampio.. Tutti grandi successi con soddisfazione estrema per le Major produttrici. Naturalmente per arrivare a tanto era indispensabile poter raccontare personaggi di grande spessore dentro e fuori dal ring. Cosa oggi praticamente impossibile per la carenza di materia prima., l’Iron man del pugilato, sul set che verrà allestito prestissimo dal grande regista. Si tratterà della chiusura naturale di un cerchio che era stato aperto dallo stesso Tyson il giorno in cui diventò il più giovane campione del mondo a quello in cui finì in galera condannato per aver violentato la giovane Desirèe Washington. In mezzo tante storie di droga, di sesso, di violenza e di alcolismo. Infine il riscatto e la conversione all’Islam a chiudere