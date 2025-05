Quarant'anni fa la strage dell'Heysel: Juventus-Liverpool e la tragedia in cui morirono 39 tifosi

"Trentadue italiani, quattro belgi, due francesi, un nordirlandese. E seicento feriti. Intorno tutto è finito. Voci, suoni, colori deflagrano e raggiungono il silenzio. Sono le 21.40. L'assurdo è così banale che le squadre entrano in campo" - Anthony Cartwright, Gian Luca Favetto, 'Il giorno perduto'.La stagione 1984-85 volge al termine e c'è un attesa sempre più spasmodica per quella che sarà la finale di Coppa dei Campioni, in programma mercoledì 29 maggio 1985. Soprattutto da parte dei tifosi bianconeri, che chiuso al 6° posto il campionato, vinto dal sorprendente Verona di Osvaldo Bagnoli, concentrano sull'Europa le loro energie.

Di fronte il Liverpool di Joe Fagan, campione d'Europa in carica, che, mentre in campionato si era dovuto arrendere all'Everton, autore di un'inarrestabile cavalcata fino al titolo, conquistato con ben 6 giornate di anticipo.