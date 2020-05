Champions ed Europa League a rischio per i club inglesi ancora impegnati: il Regno Unito non vuole fare sconti al calcio, anche le squadre straniere dovranno osservare la quarantena. Il governo britannico infatti, a partire da giugno, imporrà un periodo di isolamento di due settimane per tutti coloro che entreranno nel Paese (escluso solo chi proviene dall'Irlanda) per rendere minimo il rischio di contagio da coronavirus. Se all'inizio si pensava che dal provvedimento fosse escluso lo sport d'elite, il Dipartimento della Sanità e l'ufficio di gabinetto, secondo i media inglesi, hanno annullato la richiesta di esenzione. "Non è stata presa una decisione definitiva, ma il provvedimento è solido" rivela una fonte governativa: se questa restrizione venisse confermata, il cammino di Manchester City e Chelsea (Champions), Manchester United, Wolverhampton e Rangers (Europa League) sarebbe pesantemente compromesso, al punto da poter impedire la loro partecipazione.