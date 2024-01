Quarta: 'Oggi vorrei portare la Fiorentina in Champions, in futuro non si sa mai'

Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club:



"100 presenze? Un orgoglio e un'emozione incredibile. Vestire la maglia di un club prestigioso come la Fiorentina è davvero importante per me. Firenze? Per noi stare qui è importante, i miei bambini hanno fatto amicizia vanno a scuola qui. Insomma, Firenze è perfetta per noi. Italiano? Mi ha dato la libertà di fare gol. Ne ho fatti 5 e sono contento, ma non mi dimentico mai di difendere. Ovviamente penso prima a quello poi al resto. Il futuro? Penso solo a migliorarmi, poi non si sa mai cosa potrà succedere. Ed oggi? Sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions, lo sogniamo tutti. Ma la verità è che dobbiamo continuare a crescere giorno dopo giorno".