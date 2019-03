I sorteggi del tabellone di Champions e di Europa League sono andati in scena a Nyon nella giornata di oggi, delineando il cammino di Juventus e Napoli nelle rispettive competizioni fino alle ipotetiche ed auspicate finali del Wanda Metropolitano di Madrid e dell'Olympic Stadium di Baku. La redazione di Calciomercato.com ha voluto offrire un proprio pronostico sui quarti delle due competizioni.



Vi invitiamo a commentare qui sotto con il vostro tabellone dei quarti di Champions ed Europa League. Per noi la Juventus si qualificherà senza problemi mentre qualche ostacolo in più sarà incontrato dal Napoli.





QUARTI CHAMPIONS LEAGUE:



Stefano Agresti: Juventus-Manchester City, Liverpool-Manchester United

Carlo Pallavicino: Ajax-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Fabrizio Romano: Juve-Tottenham, Liverpool-Barcellona

Federico Albrizio: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Alessandro De Felice: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Gianluca Minchiotti: Juve-Tottenham, Liverpool-Barcellona

Alessandro Di Gioia: Juve-Tottenham, Liverpool-Barcellona

Daniele Longo: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Emanuele Tramacere: Juve-Manchester City, Liverpool-Manchester United

Marco Demicheli: Juve-Tottenham, Liverpool-Barcellona

Alessandro Cosattini: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Cristian Giudici: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Angelo Taglieri: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Andrea Distaso: Juve-Manchester City, Liverpool-Manchester United

Federico Zanon: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona

Pasquale Guarro: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona



MAGGIORANZA: Juve-Manchester City, Liverpool-Barcellona





QUARTI EUROPA LEAGUE:



Stefano Agresti: Napoli-Villarreal, Eintracht-Chelsea

Carlo Pallavicino: Napòli-Valencia, Benfica-Chelsea

Fabrizio Romano: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea

Federico Albrizio: Arsenal-Valencia, Eintracht-Chelsea

Alessandro De Felice: Napoli-Villarreal, Eintracht-Chelsea

Gianluca Minchiotti: Napoli-Valencia, Benfica-Chelsea

Alessandro Di Gioia: Arsenal-Valencia, Eintracht-Chelsea

Daniele Longo: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea

Emanuele Tramacere: Arsenal-Valencia, Eintracht-Chelsea

Marco Demicheli: Arsenal-Villarreal, Eintracht-Chelsea

Alessandro Cosattini: Napoli-Valencia, Benfica-Chelsea

Cristian Giudici: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea

Angelo Taglieri: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea

Andrea Distaso: Napoli-Valencia, Benfica-Chelsea

Federico Zanon: Napoli-Valencia, Benfica-Chelsea

Pasquale Guarro: Arsenal-Valencia, Benfica-Chelsea



MAGGIORANZA: Napoli-Valencia, Eintracht-Chelsea