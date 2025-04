Quarti di finale Champions League in chiaro: ecco la partita scelta da TV8

AFP via Getty Images

Settimana importante per la Champions League, con l'andata dei quarti di finale. Le sfide sono in programma tra domani, martedì 9 aprile, dopo domani, mercoledì 10 aprile. Sky continuerà ad essere il principale broadcaster fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per i quarti di finale di andata il match del Barcellona, in casa contro il Borussia Dortmund).

E le partite in chiaro? Con l’uscita di scena di Mediaset, che nel ciclo 2021-2024 ha trasmesso su Canale 5 un match in diretta per ogni turno, Sky ha deciso di offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.L’incontro Paris Saint-Germain-Aston Villa sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre che stanno lottando per arrivare fino in fondo alla competizione. Chi dovesse passare il turno affronterà poi nei quarti di finale del torneo la vincente della sfida tra Real Madrid e Arsenal.