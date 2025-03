Quarto posto, Serie A: Juventus ancora favorita a quota 1.65, Bologna e Roma si avvicinano

Getty Images

Ile latornano a candidarsi per il quarto posto in Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano lo fa imponendosi 5-0 contro la Lazio, mentre i giallorossi stanno raccogliendo i frutti dell’ottimo lavoro svolto con mister Ranieri: contro il Cagliari è arrivato il sesto successo consecutivo in campionato (una sola rete subita in questa serie) e in generale i capitolini non perdono in Serie A da dicembre. Oltre allaè caduta anche lacontro la, mentre il, seppur nono in classifica, ha 9 giornate per recuperare i 6 punti di ritardo dal quarto posto.

Il campionato va dunque in pausa per lasciare spazio alla Nations League, mettendo in stand by una lotta per la zona Champions esaltante. Chi la spunterà? Nonostante le due recenti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, la Juventus resta favorita nei “Top 4” sulla lavagna scommesse antepost dia 1.65, mentre Lazio e Bologna sono le due seconde opzioni, entrambe a 4.50.Un passo alla volta la Roma è tornata a dire la sua e anche se il calendario è davvero duro il miracolo di mister Ranieri vale quota 5.50. Per ora restano qualche passo indietro nei pronostici il Milan, proposto per il quarto posto a 7.50, e la Fiorentina a quota 10.00 per la rimonta.