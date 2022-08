Premier League clubs have today (Friday) broken the record for one summer's transfer spending, with 12 days of this window remaining. pic.twitter.com/AJyq1Y4KmM — Nick Harris (@sportingintel) August 19, 2022

La finestra estiva del calciomercato non si è ancora conclusa, maIl primato di spesa dell'estate 2017, quella da 1,3 miliardi di sterline, è stato già sorpassato, senza tenere conto ancora dei 72 milioni di sterline (più 10 di bonus) che il Manchester United verserà nelle casse del Real Madrid per assicurarsi Casemiro e i movimenti in entrata previsti da qui fino al prossimo 1° settembre.e nei primi posti della classifica dei club più "spendaccioni" spuntano realtà insospettabili.del post-Abramovich: il nuovo proprietario Todd Boehly starà regalando molti degli esuberi di lusso della formazione di Tuchel - Lukaku e Werner su tutti - ma sin qui non si è fatto problemi ad aprire il portafogli,, ma l'impressione è che non sia ancora finita. Dopo Cucurella, Sterling, Koulibaly e i giovanissimi Chukwuemeka e Casadei, l'allenatore del Blues si aspetta ancora qualcosa in difesa e in attacco: Fofana del Leicester e Aubameyang del Barcellona sono i primi nomi della lista e, messi insieme, valgono un ulteriore esborso di 110-120 milioni di euro., che ha messo a disposizione di Guardiola Haaland e Julian Alvarez insieme a Phillips e Sergio Gomez,ma ha anche incassato dalle cessioni qualcosa come 167 milioni di sterline,Ebbene sì, una squadra che non assaporava l'ebbrezza di giocare in Premier dal lontano 1999, ha già messo a disposizione del tecnico Steve Cooper qualcosa come, staccando società ben più blasonate come Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester United.- La sensazione è chee un inizio di campionato da incubo. Tolto l'arrivo di Eriksen da parametro zero, gli ingaggi dei soli Malacia ed Edson Alvarez sono costati circae, secondo quanto riferiscono gli ultimi rumors da Oltremanica, il tesoretto che i mancuniani sono disposti ad offrire all'Ajax per cedere l'attaccante brasilianodopo il "no" alla più recente proposta da 80 milioni. Cifre che fanno spavento e che dimostrano, qualora che ce ne fosse bisogno, che il campionato inglese viaggia ormai a livelli difficilmente raggiungibili in giro per l'Europa.Mentre gli altri, Serie A in primis, restano a guardare. Con invidia e il rammarico di non aver saputo capitalizzare quando a comandare eravamo noi.