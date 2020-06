Follia dell'esterno della Lazio Cristiano Lombardi, in prestito alla Salernitana. Nelle ultime ore il suo nome era diventato caldo sul mercato: potrebbe essere inserito nella trattativa imbastita da Tare per arrivare a Marash Kumbulla, difensore centrale del Verona. Ma stavolta Lombardi è protagonista di un episodio fortemente negativo: si è fatto espellere per una reazione di rabbia, calciando il pallone verso l'arbitro.



FOLLIA LOMBARDI - L'esterno, dopo la rocambolesca doppia rimonta della Salernitana ai danni della Cremonese, sul 2-2, con 10 minuti da giocare e un uomo in più: dopo un mancato fischio a favore dei granata Lombardi ha avuto una reazione istintiva, ha quasi colpito l'arbitro con una pallonata. Immediata l'espulsione, nonostante i tentativi di spiegazione. La Salernitana poco dopo subirà un altro gol, recuperando il risultato soltanto grazie ad un rigore dubbio.