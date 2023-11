Ascolta "Quattro italiane agli ottavi di Champions, l'avevo detto. Due buone ragioni per crederci" su Spreaker.

La qualificazione dell’e, seppure in modo sbiadito, anche il pareggio del, che avvicina almeno un’altra squadra italiana alla promozione alla fase a gironi, sono due notizie positive. Naturalmente non è un risultato storico, ma una buona premessa perché si compia la profezia in base alla quale avevo scritto e detto cheAmmetto che, fino a martedì sera, ho temuto fortemente per il Milan e solo un po’ meno per la Lazio. Tuttavia. Il Milan, se vince le prossime due partite contro il Borussia Dortmund e il Newcastle,. La Lazio, più essendo incalzata dagli olandesi, ha il. E’ vero che la trasferta di Madrid inquieta, ma è altrettanto vero che aver ritrovato Ciro Immobile e la voglia di lottare e di soffrire costituiscono due indizi rilevanti per la fase conclusiva della lotteria dei gruppi.Ora ci sono. La prima: dimostrare che. La seconda: cercare di ottenere il secondo posto nel ranking Uefa che ci darebbe la possibilità di qualificare. E, siccome sarà la prima edizione di un torneo profondamente modificato, significativamente allargato e assai ricco sarebbe bene portarci dentro più squadre possibili, anche per esigenze di carattere economico. Doppio traguardo, doppi benefici.