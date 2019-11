Il Boca Juniors studia diversi nomi per rinforzare l'attacco che non sta convincendo del tutto. Fatto salvo che calciatori come ​Carlos Tévez, Jan Hurtado e Franco Soldano sono, di fatto, intoccabili, gli xeneize sono alla ricerca di almeno un altro nome. ​Il portale fichajes.net riporta quattro nomi: Christian Stuani (Girona), Felipe Caicedo (Lazio), Mauro Boselli (Corinthians) e Paolo Guerrero (Internacional).