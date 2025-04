Quei 16 punti da svantaggio: il Milan di campo è una proiezione della confusione del Milan fuori

Testimonianza, se ancora ce ne fosse bisogno, è nel ‘casting' cui stiamo assistendo questi giorni. Una mentalità molto americana, per carità, da questo punto di vista. Parlare, testare, conoscere, comprendere. Più o meno tutto alla luce del sole. Vagli a spiegare che il calcio non è la Silicon Valley e sulle dinamiche psicologiche, sulla stabilità, sulla credibilità, un club ci campa.. Ma tant’è. La baracca è loro, così come loro è la cosiddetta ‘modernità’ che hanno introdotto anche alle nostre latitudini. Analisi, algoritmi e altri sofismi matematici.

E allora dentro tutti,. Salvo accorgersi, sul più bello, in casa Milan, che effettivamente fino al 30 luglio il suddetto signore sarebbe ancora inibito per squalifica. E allora dietrofront improvviso, salvo dichiarazione di facciata. Quel “non è cambiato niente, non abbiamo ancora decisivo” chepronunciava a DAZN il weekend scorso prima del match con la Fiorentina. E che lascia ai primi di aprile, in fondo, ancora un bel punto di domanda per il Milan del futuro.Perché al di là di tutto i rossoneri, di qualche restyling, ne avranno bisogno.

Ma il cuore del discorso in fondo è un altro. E perdonateci l’ampio preambolo, necessario alla contestualizzazione.. E a fornirci l’assist, in fondo, è proprio la statistica. Uno di quei numeri che tanto piacerebbero a quei manager delle business school d’impronta anglosassone.

Ma se l’interpretazione della statistica nella squadra di Italiano è probabilmente più complicata, quella del Milan appare terribilmente semplice nella sua franchezza.; in una mediocrità che proprio il pareggio con la Fiorentina ha di fatto sentenziato per il Milan l'assenza dalla coppa europea più importante per la prossima stagione.. E come interpretare questo dato se non tornando proprio a quella confusione, quell’incertezza che intorno alla società continua a gravitare? Perché se è vero che in campo vanno sempre i calciatori, altrettanto lo è che società 'confuse' non hanno mai prodotto risultati importanti. Che un gruppo vincente è quasi sempre figlio di strategie vincenti. O di basi solide su cui porre le fondamenta.. Una squadra che, come opportunamente indicava Marcoai microfoni di DAZN nel post partita con la Viola, dà la costante sensazione “di giocare senza aver un chiaro obiettivo”.

Evidentemente, chi è stato in campo, per queste dinamiche ha una certa sensibilità.Modalità però assai pericolosa per condurre una stagione. O meglio: teoria spesso suicida, come ben dimostra anche in questo caso il nono posto dei rossoneri. Quello che fa arrabbiare una tifoseria che si straccia le vesti, che non comprende. Perché una discreta qualità c’è ed è lì da vedere, nascosta dietro a quell’incapacità di proporsi fin dall’inizio, di essere i primi protagonisti.

Capire chi è e capire quanto vale. Interrogativi che non sorgono quasi mai, invece, in ‘ambienti sani’, in quei posti dove i progetti sono chiari e altrettanto lo sono i ruoli di chi li porta avanti, di chi decide e dirige la barca. Dinamiche che in questa stagione non abbiamo visto invece. Oggi, tutto questo, sembra proprio ri-tradursi in quel ‘sedici’. Un’apparente sfumatura che diventa chiara spiegazione per chi non si ferma alla freddezza del numero, ma ne cerca un’interpretazione.

E che in fondo, tutto sommato, si porta appresso anche un lato più splendente della medaglia: i valori di fondo di un gruppo evidentemente competitivo. Certo,