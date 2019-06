Ilpiùè certamente quello “immortalato” neldall’obiettivo del fotografo francese Robertche seppe cogliere l’istante in cui due giovani parigini, un lui e una lei, si scambiano la tenerezza davanti allatra gli sguardi dei passanti un poco perplessi forse soltanto perché invidiosi. L’istantanea “rubata” divenne fin da subito il manifesto ideale per quella parte di umanità che crede nell’amore universale come motore che “fa muovere il sole e le altre stelle”.E’ davvero forte la speranza chequesta volta recentissima, possa diventare con immediatezza, che dovrebbe indurci tutti quanti a prefigurare per noi e per le generazioni a venire un mondo magari, ma perlomenoperchée in grado di esorcizzare tutte le nefandezze che purtroppo appestano l’aria e ammalano i cervelli.Lo scambio di affettuosità tra Madgalena, difensore dele della nazionale femminile svedese, e la sua fidanzata ufficiale ormai da sette anni Pernille, attaccante danese che gioca in, ha fatto il giro del mondo. Naturalmente la scena è finita anche sui social.Non si può fare altro che provare un profondo senso di pena per tutti coloro i quali hanno trovato il tempo e la sfacciataggine di postare commenti rispetto ai quali le definizioni dio divanno decisamente strette. Un plotone di autenticiha infangato le protagoniste di un gesto così bello per la spontaneità che lo ha prodotto. In questo mondo alla rovescia, dunque, esistono ancora persone la cui ipocrisia e la cui deviazione intellettuale producono reazioni di censura che andrebbero semmai riservate ad altre vicende, quelle sì disgustose.. Un padre che violenta la figlia mentre la madre della piccina sta a guardare. Un innocente e anzianoridotto il fin di vita da una banda di. Animali domestici seviziati per puro divertimento di menti sadiche. Per finire con i quarantadue poveri cristi che ancora sono prigionieri sulla Sea Watch 3 di una politica cocciutamente intollerante. Il conteggio di queste scelleratezze potrebbe esser più lungo, ma c’è chi trova il tempo e il coraggio di scandalizzarsi per un bacio tra due ragazze lesbiche che si amano e che non esitano a mostrarlo al mondo.