Una storia buffa che rischia di avere serie conseguenze. CoinvolgeE s'incentra sulla cattiva gestione di unache si svela alquanto inopportuna. Un eccesso di passione (chiamiamolo così), cui seguono l'imbarazzo e una toppa che risulta peggiore del buco.quando il sito ufficiale della Reggina pubblica una foto-notizia con un titolo da pieno eccitamento:La notizia riferisce della visita fatta da Francesco Totti e dai suoi colleghi dell'agenziaEccitato come un groupie, Gallo ha fatto pubblicare due foto dal sito ufficiale del club:, che di CT10 è un collaboratore. Foto notevoli soprattutto per il variegato arredamento che s'intravede: un Buddha, un tavolo da biliardo, uno da ping pong (o almeno così sembra), un bersaglio per il gioco delle freccette e un inquietante crocifisso a grandezza naturale ().Il testo della notizia informa chehanno tenuto con Totti e Candela un “meeting conoscitivo perconsiderando i tanti giovani che fanno parte della scuderia dell’agenzia CT10 Management”.Una notizia apparentemente innocente. Certo non la più sconcertante che il sito web della Reggina abbia ospitato, specie se si torna con la memoria al modo in cui venne presentata nell'estate 2020 l'acquisizione del difensore Thiago Cionek ().Il motivo è sempre quello:e infatti lui nega recisamente e sostiene di dedicarsi soltanto allo scouting (). E in termini formalipoiché come confermato da visura camerale estratta prima di andare online il socio maggioritario dell'agenzia (al 51%) è l'agente, in possesso di regolare licenza Fifa, mentredelle quote. Che poi i patti sociali stabiliscano una distribuzione degli utili per cui all'ex capitano della Roma tocchi il 90% e al socio agente (trascritto “De Montis” nell'atto) il 10% è altro discorso.). E quest'indagine sarà un bene per tutti. Innanzitutto per lo stesso Totti, che avrà finalmente modo di fare chiarezza. Tenuto conto di ciò si comprende come mai l'eccitato annuncio di Gallo via sito web del club abbia creato grattacapi nella giornata di ieri.essa riferisce che il socio di maggioranza di Totti era presente all'incontro di cui era stata data notizia in precedenza (/). Come a dire: “Ahò, ce stava pure lui!”. L'effetto è lo stesso di quella scena di “Hollywood party” in cui Peter Sellers prova a rimediare ai danni combinati in bagno ().Non sappiamo se la vicenda si chiuda qui e dunque infine se ne riderà soltanto per l'improntitudine comunicativa di Gallo. E tuttavia rimarrebbe una questione non secondaria da chiarire:Fino a prova contraria i giovani sono tesserati per società di calcio, e con esse dovrebbe interloquire Reggina 1914. Potrebbe risponderci il presidente Gallo? Magari anche con una bella videoconferenza, da postazione accanto al crocifisso.