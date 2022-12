Probabilmente l'omaggio più toccante alla memoria di Pelè è arrivato da Kely Nascimento, sua figlia, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato la foto delle mani di O Rei e dei figli strette assieme al suo capezzale, con la didascalia "Tutto quello che siamo è grazie a te, ti amiamo infinitamente. Riposa in pace". Kely è una dei sette figli avuti dal grande campione nel corso della sua vita, contornata dall'amore di tre mogli.Il primo matrimonio è stato con, conosciuta quando era giovanissima e corteggiata per diversi anni. Le nozze, celebrate a febbraio 1966, sono durate 16 anni, fino al 1982. Dal loro amore sono nati tre figli:di cui abbiamo scritto sopra,. Poi si è nuovamente sposato oltre 10 anni dopo, nel 1994, con, e dal loro amore sono nati i gemelli. Il secondo matrimonio è finito nel 2008. L’ultima unione è stata quella consposata dopo sei anni di fidanzamento nel 2016.Pelè ha avuto anche diverse relazioni al di fuori dei matrimoni, la più celebre delle quali con la conduttrice, attrice e cantante, al secolo Maria da Graça Meneghel. I due sono stati legati dal 1981 al 1986, quindi alla fine del primo matrimonio. Tra i figli fuori dai matrimoni c’è, avuta con la domestica Anizia Machado e riconosciuta dopo una lunga battaglia legale. E poi, nata dalla relazione con la giornalista Lenita Kurtz., il secondogenito, ha giocato a livello professionistico edsquadra dello stato del Paranà. Anche Joshua se la cava col pallone, mentre Kely si occupa di diplomazia sportiva e di sport per lo sviluppo, l’equità e la pace.