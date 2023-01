C’è una canzone dei Ricchi e Poveri che i tifosi dell’Inter riadattarono a coro da stadio: “Che confusione, sarà perché tifiamo, un giocatore, che tira bombe a mano (…)”.se non si fosse perso per strada. Oggi Adriano non gioca più, due anni fa i Ricchi e Poveri sono tornati sul palco di Sanremo come ospiti speciali.- Erano in quattro, ora sono rimasti solo in due: Angelo, ex operaio e Angela, ex benzinaia - Marina Occhiena lasciò il gruppo nel 1981 e tornò solo per la reunion a Sanremo 2020, Franco Gatti è morto tre mesi fa - ma per anni hanno fatto cantare e ballare intere generazioni.. Un viaggio a vuoto a bordo della Seicento, il produttore scuote la testa e li rimanda a casa: "Questi non capiscono un belìn, avrete successo lo stesso" insisteva De André.- La svolta arrivò con Franco Califano. Sì, proprio lui. Allora era direttore artistico della Carosello, bastarono tre/quattro canzoni per convincerlo: “Voglio diventare il vostro produttore”. E via su e giù per l’Italia su un macchinone bianco: “Eravamo ogni sera a cena fuori e pagava sempre lui” ammettono oggi Angelo e Angela.. Quasi imbarazzati da tutte le cene offerte, una sera i quattro decisero di declinare l’invito di Califano e dissero che ne avevano un altro. Era vero? No. Califano li incontrò in giro a mangiare dei panini: “Siete ricchi di spirito e poveri di tasca. Da oggi sarete i Ricchi e Poveri”. Boom.- New look e vestiti fatti in sartoria, il debutto a Sanremo nel 1970 come tappabuchi per coprire un’inaspettata assenza di Gianni Morandi. L’anno dopo, copia e incolla: Morandi salta all’ultimo e arrivano loro con “Che sarà”.. Le vacanze? A Courmayer con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Viaggi, ricordi e le intuizioni di De André e Califano. E quella canzone che gli interisti hanno trasformato in coro.