. Non sono solo canzonette, insomma, ma il racconto e la definizione di come siamo in quel momento., con “Nel blu dipinto di blu” rappresentava il desiderio popolare della rinascita., con “Chi non lavora non fa l’amore”, sdoganava i conflitti sociali dell’epoca. I, con “Uomini soli”, davano vita musicale alla trasparenza dei sentimenti più nascosti., con “Signor tenente”, inaugurò la stagione di ciò che sul palco dell’Ariston era meglio non dire.E proprio nell’anno dell’esibizione dell’artista astigiano, il quale vinse il Premio della Critica,. Il Festival venne vinto da, cantante fiorentino non vedente, al pari dell’esordiente. Stagione d’oro per la musica italiana con le scoperte die di. Tra gli ospiti eccellenti anche il portiere ex Juventus e al tempo in forza al Genoa.Tacconi si esibì nel corso della serata di giovedì. Poi, nella notte, fece ritorno a casa. La mattina c’era l’allenamento in vista della gara di domenica sera con la Juventus a Marassi. Il portiere, che aveva lasciato a malincuore la squadra bianconera l’anno precedente, era comunque riuscito a far breccia nell’anima dei tifosi genoani e a diventare un punto fermo della squadra rossoblù. Contro la Juventus era una partita speciale per Stefano. Troppi ricordi impossibili da tenere a bada con la necessaria freddezza.Fu a quel punto che la curva genoana, presumendo una forma di tradimento da parte del portiere, si esibì con prepotenza vocale e per un tempo che pareva dover finire mai nel coro: “”. Lui si trovava proprio sotto quella curva dove i tifosi ti sono praticamente addosso. Il carattere di Tacconi lo conoscono tutti. Non è mai stato un tipo che le mandava a dire.. Venne giù il mondo e, dopo quella sera da incubo. Tacconi non giocò più una sola partita a Marassi. Terminato il campionato decise di appendere i guanti al chiodo chiudendo la sua carriera con il sottofondo di una canzone stonata.