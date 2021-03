Ieri Massiliamoè tornato a parlare dopo due anni di silenzi. Ospite al Club di Sky Sport, l'ex allenatore di ha raccontato aneddoti del passato dicendo la sua sul calcio del presente e ribadendo quella che è la sua concezione di calcio , con un mestiere, quello del tecnico, che non si può descrivere. E sui social, il Conte Max, ha conquistato tutti, per il modo di fare e comunicare, tra una risata e un discorso serio. Coi tifosi della Juventus in particolare che, sui social, lo richiamano a gran voce... Ah, e non toccategli Mandzukic. Il suo pupillo che ora fatica al Milan.