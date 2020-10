Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, ricca di aneddoti su vari campioni della Juventus, Mircea Lucescu ha raccontato di quando stava per prendere una leggenda bianconera: "Portare Gigi in Ucraina sarebbe stato un colpo tecnico e di immagine per lo Shakhtar (oggi Lucescu allena la Dinamo Kiev ma all'epoca guidava la squadra di Donetsk, ndr) un po' come CR7 per la Juventus. Dopo la partita di Champions del 2012 parlammo più volte con il suo procuratore e credo che lui fosse tentato. Purtroppo alla fine il mio presidente non se la sentì."