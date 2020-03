, forse dandomi, con una certa parola di un reciproco personalissimo lessico,. Ma siccome lui mi direbbe di non fare il cretino sciupando tempo e spazio per le nostre cosine e cosacce, e siccome intanto comincia una miniserie diparlo pardon scrivo d’altro, di altri.Comincio con quella volta che ero riuscito –Tuttosport, delle molte sperimentazioni e dei pochi soldi,il vettore che – lo si prevedeva scientificamente, lo si avvertiva psicologicamente e sentimentalmente – avrebbe portato. Avevo detto che in fondo si trattava del possibile anziDi quei giorni ho già scritto qua e là, si capisce,anche in zona di ricorrenza speciale, cioè l’anno scorso quando c’è stato il compleanno, mezzo secolo da allora, dell’allunaggio dell’Aquila (una parte di Apollo, per semplificare) e delseguito dopo una ventina di minuti da Buzz Aldrin Ho persino messo per iscritto quando e quanto abbracciai una giornalista colombiana piccolina e tremante più di me, ci facemmo il segno della croce mentre i motori dell’Apollo 11 terremotavano di vibrazioni la tribunetta dove avevano messo i giornalisti, abbastanza vicino al sacro fuoco dei razzi.Ho tentato più di una volta di evocare con ardore cronistico e riguardo storico quei giorni di felici stupori, di costanti fervori, tutti noi consci di stare vivendo, da testimoni privilegiati, un evento straordinario. Ho ricordato(ormai desueto)ho detto della soggezione che nei loro riguardi avevo, io giovane e inesperto e emozionato nonché, cosa un bel po’ banalizzante, palesemente molto intento a ringraziare Dio, che mi aveva permesso essere lì. Ho persino osato scrivere che la grande (davvero, davverissimo)ben diversa da come si era raccontata. Insomma vicina a me, non solo per iscrizione all’albo dei giornalisti, a me che ringraziavo i miei dei poveri che erano riusciti a trovarmi dove dormire prima a Cap Cavaneral (il lancio) poi a Houston (la Nasa), un stanzuccia di motel da amore ad ore che spartivo con due colleghi italiani, due “nip” come me (nip, il contrario di vip: non important person, in tanti ce lo fecero capire subito).1)radiotelevisione italiana, amico d’infanzia di un mio amico di New York siciliano come lui,A Ruggero avevo presentato Luigi Gianoli, inviato della Gazzetta dello Sport (il terzo della stanzuccia era Sergio Neri del Corriere dello Sport, amico di gioventù), Gianoli musicologo ancora più di Orlando. I due finivano ogni cena intonando romanze celebri, io per niente musicale guardavo - rapito e non rapitore , anzi - Maria Brosio della Rai di New York, se non sbaglio la stessa intervistata l’anno scorso per i cinquant’anni: era bellissima e distantissima, curava il lavoro di Ruggero Orlando, fossi pittore la dipingere per musealizzare quei giorni, lei dea ed io ebete., foglio parigino di prestigio grande, si chiamava Daniel Garric, mi divertiva. Con un paio di suoi colleghi aveva scritto e messo in bacheca al centro stampa u, bastava guardare attentamente come camminava e valutare certe mosse. Daniel mi diceva che entro mica tanti anni tutti saremmo stati legati, sino alla schiavitù, ad un coso che lui chiamava in francese ordinateur e che però il mondo anglosassone chiamava computer. Gli dicevo di andare a farsi benedire lui e quell’inutile coso, lo facevo parlare d‘altro, e così seppi che a Parigi aveva avuto per qualche tempo una moglie che dopo il divorzio aveva sposato – nel 1968, un anno prima, un italiano bravino assai a fare il telepresentatore, si chiamava(e lei, se ricordo, Anna Rita Torsello). Pensavo di rovistarlo,farmi dire cose per un qualche scoop clamoroso, anche se non imperava ancora Barbara D’Urso, che è del 1967. Poi però mi feci doverosamente sommergere dall’attualità astronautica, non approfondii la vicenda (conoscevo il grande Mike Bongiorno ma questa cosa non gliela dissi mai, d’altronde nel 1970 il matrimonio parigino era già finito), l