Quella volta in cui Carlos Tevez fu arrestato a Manchester

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

, difensore che inizialmente non ha potuto viaggiar negli Stati Uniti con la squadra, perché non in possesso del Visto. Gli è stato inizialmente negato per un presunto coinvolgimento in una rapina. Alla fine si è risolto tutto e Costa è regolarmente negli States.Ma quando ho letto di

lui il Boca l’ha lasciato da un po’, ora. Il suo avvocato inglese lo mette in guardia: “non guidare, perché se ti ribeccano, questa volta ti arrestano”.A questo puntoLo porta al campo sporitivo, lo porta in centro, lo porta ovunque.PoiPer nulla al mondo vuole chiedere alla sua compagna di accompagnarlo, tra l’altro il Golf Club è a 5’ da casa. Quindi

Carlitos va, gioca tranquillo e se ne torna o quanto meno ci prova. A: la notizia che Tevez fosse senza patente era nota in città e ora l’argentino è incastrato.Lo stesso ex attaccante del City racconta che

Sempre Tevez racconta che in quel momentoLui è Carlitos Tevez. Viene portato, ammanettato, in Commissariato e messo in cella.Viene giudicatoIl giudice gli impone 1500 sterline di multa e 250 ore di servizio utile alla comunità, che Tevez svolge regolarmente, con tanto di gilet addosso. Pur essendo uscito da Fuerte Apache, quella volta