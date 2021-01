Ciascuno di noi potrebbe indicare almeno un centinaio di calciatori che non hanno visto coronare il talento espresso nei club con un impiego costante nella massima rappresentativa del proprio paese. E i motivi che impediscono il raggiungimento della meta possono essere molteplici: una forte concorrenza nel ruolo, la difficile collocazione tattica, l'appartenenza a club non di primo piano, persino un'immagine tale da non piacere alla gente che piace.e anche questo aspetto lo dimostra. Ma nonostante il mancato suggello della militanza assidua in nazionale, certi calciatori e le loro carriere meritano un tributo. Quantomeno nella memoria di chi ama il calcio e coltiva un personale album delle figurine.e contiene una galleria di figurine, nel vero senso della parola. Perché i brevi e intensi ritratti dei calciatori scelti da Larotonda sono accompagnati dalle belle illustrazioni di Luca Lucherini, pratese anche lui. E l'illustrazione più bella, oltreché toccante per chi riconosce quell'immagine, si trova in quarta diUna scelta emblematica, quella della quarta di copertina. Perché il capitano giallorosso è stato un assoluto protagonista nel calcio italiano del periodo fra gli Anni Settanta e gli Ottanta, ma ciò non gli fu sufficiente a compiere in nazionale la carriera che avrebbe meritato. E altrettanto emblematica è la figura didove ha trascorso l'intera carriera dalle giovanili alla panchina, entrato nella storia anche per aver fatto parte della squadra che nel 1975-76 arrivò in Coppa Uefa. Ceccarelli ha scritto una breve ma densa prefazione del libro di Larotonda. E le parole della bandiera cesenate creano l'atmosfera che si respira per tutto il libro., centrocampista che fra gli Anni Quaranta e i Cinquanta indossò le maglie di Sampdoria e Atalanta e segnò oltre 130 gol. E si chiude con, ex Perugia e Milan. Fra i due estremi troviamo figure diverse per fama e carriera: da, da, da, fino al compianto. Tutte figure che hanno lasciato un segno in chi ama il calcio. Meritevoli di essere ricordate una volta di più, grazie a questo libro da tenere a portata di mano e sfogliare quando capita.(Pierluigi Larotonda, “Nazionali senza filtro. Almanacco sportivo illustrato di storie e di scelte”, Freccia d'Oro, 2020, pagine 134, euro 13)