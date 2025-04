Quelli dell'ultimo derby, chi resta e chi va: da Correa, Frattesi e Arnautovic a Theo, Joao Felix e Tomori

AFP via Getty Images

Ultimo derby della stagione, quello delle semifinali di ritorno di Coppa Italia traNerazzurri e rossoneri si sono già affrontati quattro volte, due in campionato, una in finale di Supercoppa Italiana e una all'andata di queste semifinali, e il Diavolo è ancora imbattuto con due vittorie (andata in campionato e Supercoppa) e due pareggi (ritorno in campionato e andata di Coppa Italia).Vediamo chi, con il relativo borsino.In bilico c'è più della metà del parco attaccanti di Simone Inzaghi:ha deluso profondamente,non ha mai convinto fino in fondo e, pur ottimo nelle ultime apparizioni, non è aiutato dalla carta di identità e dallo storico infortuni. Dovrebbe partire titolare il Tucu accanto a Lautaro dato che Thuram è ancora convalescente e va recuperato tra Roma in campionato e Barcellona in Champions. Taremi ha già lasciato la sua firma sul derby, con l'illusorio goal in Supercoppa, ma potrebbe rimanere una delle poche istantanee memorabili della sua esperienza milanese. C'è anche, vicino all'addio a gennaio e sul quale si dovrà tornare necessariamente tornare in estate: l'Inter si è assicurata Sucic dalla Dinamo Zagabria e la Roma rimane molto interessata.

- Tanti personaggi da tener d'occhio anche tra le fila rossonere: primo fra tutti, secondo La Gazzetta dello Sport,, che con oggi arriva a 20 derby tondi tondi, 5 vinti, 3 pareggiati e ben 11 persi, 6 cartellini gialli e 2 espulsioni, 1 gol e 1 assist. Sul contratto in scadenza nel 2026 tutto tace, l'occasione è quella di assicurarsi, in caso di addio, un ultimo giro da ricordare. E poi, ancora a secco di goal se si eccettua il pallonetto alla Roma proprio in Coppa Italia all'esordio col Milan: il portoghese è in prestito secco. Poi ancora,che hanno mercato nelle rispettive patrie e potrebbero favorire un ricambio nel reparto arretrato., in cerca di conferme capitalizzando le difficoltà di Gimenez. E, sul quale va presa una decisione dopo l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City.