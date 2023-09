, certamente. Perché da anni ha smesso di giocare a calcio e ciò ha contribuito a consegnare la sua figura a una dimensione ultra-umana. Ma lo era già quando giocava a calcio e si misurava con altri umani come lui., il fuoriclasse rossonero che ha attraversato epoche diverse della storia milanista e del calcio italiano. C'era quando il Milan vinceva lo scudetto della stella e poi quando. C'era quando l'arrivo diha estratto il club dalla fossa dell'anonimato e l'ha proiettato verso la dimensione di società e squadra fra le più vincenti del calcio mondiale. Ma Franco Baresi c'era anche in occasione delcosì come era presente nella finale di Usa 1994 persa ai rigori contro il Brasile. Cambiava il calcio, cambiava il paese che passava dagli anni di piombo al declino di metà anni Novanta passando attraverso il boom economico degli Ottanta. Franco Baresi ha attraversato tutto questo e, davvero, pochi altri calciatori italiani possono dire di essere stati al centro di tanta Storia, oltre a esserlo stati essi stessi.Ma intorno al calciatore-mito ci sono i. Le persone come siamo tutti noi, con una vita quotidiana in cui il calcio è un sogno cominciato da bambini e mai esaurito perché ci mantiene bambini anche da adulti. E quel sogno da bambino che prende forma umana in Franco Baresi è vissuto dall'autore di un bel libro da poco pubblicato. Il libro porta il titolo(Edizioni Clichy) e l'autore è. Che nella vita insegna Filosofia presso l'Università Statale di Milano e nelle carceri milanesi, ma nell'intimo rimane il tifoso rossonero che vuole concedersi il diritto all'irragionevolezza, pronto a perdere il lume dell'obiettività quando c'è di mezzo la squadra del cuore. E per il cuore rossonero di Stefano Simonetta la figura di Franco Baresi è. Lo ha visto “piscinin” in campo, quando egli stesso era un ragazzino e affrontava le prime esperienze da stadio a San Siro. Poi è cresciuto vedendo il suo idolo trionfare su tutti i campi d'Italia e d'Europa assieme a un Milan che raggiungeva glorie inimmaginabili a un dato momento della sua storia.Ma nelle pagine scritte da Simonetta c'è molto altro. Vi si descrive infatti ile, intorno a esso, quello del Paese. Il racconto di come sono cambiati il tifo, le curve, la politica, la figura degli idoli. Soprattutto di come è cambiata Milano. E fra i temi più importanti c'è, il doversi scontrare con la consapevolezza che i successi sportivi per i quali si gioisce finiscono con generare un clima emotivo e di opinione che va in direzione politica opposta a quella auspicata. Dunque, un libro che parla di calcio per dire molte altre cose. Meritevole di essere letto.