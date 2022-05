presenti in massa a San Siro. La squadra nerazzurra ci ha regalato emozioni anche dopo aver abdicato.giocatori che hanno dato l’anima in campo e che, non dimentichiamolo, hanno raggiunto risultati importanti che per almeno un decennio erano rimasti sogni. Bello soprattutto l’applauso che gli stessi giocatori hanno restituito al pubblico di San Siro. Erano mancati i ragazzi sugli spalti e, come recita uno dei nostri slogan, mai l’hanno lasciata sola.Purtroppo non è andata come il popolo nerazzurro sperava. In realtà,Consolando Lautaro, Barella si è lasciato sfuggire un: “Tranquillo Lauti lo vinceremo l’anno prossimo”, facendo capire che la testa è già proiettata in avanti, in quel futuro prossimo dove i nerazzurri, scottati dalla sconfitta, cercano già immediato riscatto e veloce rivincita.Tutti dicono che l’Inter aveva la rosa più completa del campionato e sono d’accordo con loro se in mezzo non ci fossero state anche altre e logoranti competizioni da onorare e vincere.Fu marcia trionfale e solitaria. La stessa cosa quest’anno è capitata al Milan, quarto posto nel girone e, senza Europa, percorso netto senza sconfitte (Spezia a parte) in tutto il 2022. A parer mio,. Vecino, Gagliardini e in parte Vidal non davano, per vari e diversi motivi, la giuste garanzie a Inzaghi e senza Brozo l’Inter ha forse perso i punti decisivi per lo scudetto.e che si sfrutti l’addio di 6-7 giocatori dallo scarso minutaggio e dal contratto pesante per mettere i giusti tasselli mancati in rosaToccherà a Marotta e Ausilio riempire gli spazi vuoti e a Zhang rinunciare alle rinunce. Inzaghi si è sbilanciato, sa di avere in mano una macchina vincente ma si augura che l’estate nerazzurra non sia come quella dell’anno scorso.“Mi auguro che si possa tenere chi c’è e migliorare ciò che manca per puntare a vincere l’anno prossimo”, ha detto tutto in due righe mister Inzaghi!