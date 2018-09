Altri 3 punti strappati, stavolta all'Empoli, la rete di Parolo regala ad Inzaghi la seconda vittoria consecutiva e la parte sinistra della classifica. Con alcuni "però" importanti: la Lazio fa fatica, non gioca un calcio spettacolare, segna davvero poco.



NUMERI LAZIO - La Lazio segna poco, è lontana parente di quella dello scorso anno. Come ricorda ‘Lazio Page’, infatti, nell’era Inzaghi questo è l'inizio peggiore: dopo quattro giornate, nel 2016-17 le reti all’attivo erano ben 8, l’anno successivo addirittura 9 e mai si era segnato al massimo un gol per quattro partite di fila. Ora i gol segnati sono 3 in 4 partite, troppo poco. Durante la presidenza Lotito la Lazio aveva segnato 3 gol solo nel 2007-08. Un segnale di allarme importante.