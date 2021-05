IL TABELLINO

. E anche questo, indirettamente,, che la stagione scorsa dopo essere diventata campione d’Italia, battendo proprio la Sampdoria, perse le ultime due partite contro il Cagliari e la Roma, consentendo all’Inter staccata di 7 punti di chiudere a meno uno.che in panchina urla e si agita come se questa partita fosse una rivincita dopo l’ultima sconfitta, proprio contro la Sampdoria.Anche stavolta, come all’andata, mancava Lukaku, ma il suo sostituto. E così alla fine dello spettacolo offerto da Hakimi e della nuova lezione di professionalità di Ranocchia, tornato capitano nella ripresa, l, per i meriti di un’Inter mai sazia come il suo allenatore, ma anche per i demeriti di una Sampdoria invisibile, da elogiare soltanto per gli applausi che Quagliarella e compagni hanno rivolto ai neo campioni d’Italia all’ingresso in campo.Con lo scudetto in tasca, Conte dà via libera a chi ha giocato meno e così sono soltanto cinque i titolari della volata tricolore: Handanovic in porta, Bastoni in difesa, Hakimi ed Eriksen nella linea dei cinque centrocampisti, più Lautaro in attacco. Vi. Teoricamente sono riserve, ma guai a chiamarle così perché proprio le alternative nerazzurre diventano subito protagoniste. Vecino, finalmente recuperato a livello fisico, strappa un pallone ad Augello e smarca Lautaro che lo gira subito a Young, il cui cross da sinistra trova liberoSono passati appena 4’ e l’azione in velocità porta la firma di tre dei quattro giocatori impiegati di meno, a dimostrazione della compattezza del gruppo.Si capisce che non c’è la tensione delle gare in cui i tre punti sono determinanti. La Sampdoria, già salva, lascia l’iniziativa all’Inter, soffrendo in mezzo al campo dove soltanto Candreva gioca con la grinta dell’ex., l’unico da salvare tra i blucerchiati. Il 2-0, comunque, è soltanto rimandato perché per l’Inter è tutto facile, grazie agli spazi che le concede la Samp nel vano tentativo di ripartire. Gagliardini, ancora lui, avvia il contropiede, smarcando Sanchez sulla destra che controlla e calcia a botta sicura, prima della mezz’ora.Sul 2-0 per i neocampioni d’Italia nessuno immagina un risveglio della brutta addormentata di Ranieri e invece, con la complicità di Handanovic che non blocca un diagonale di Candreva, respingendo in qualche modo il pallone quasi interamente al di là della riga bianca,, bravissimo a calciare al volo dove Audero non riesce ad arrivare.Giustamente deluso per il pessimo primo tempo dei suoi, con l’unica nota lieta del gol di Keita, Ranieri sostituisce addirittura quattro uomini dopo l’intervallo: Tonelli, Jankto, Thorsby e Ramirez, rilevati rispettivamente da Yoshida, Ekdal, Damsgaard e Verre. Soltanto uno, invece, il cambio di Conte, ma doppiamente significativo. Radu, infatti, entra al posto di Handanovic, un po’ perché il capitano ha pasticciato in occasione del gol subìto e un po’ perché così il secondo portiere, mai impiegato fin qui, può giocare finalmente qualche minuto nel campionato dello scudetto.Anche Pinamonti poi trova spazio al posto di Sanchez, mentre Brozovic e Barella rilevano Eriksen e Gagliardini.. E’ la conferma che la massiccia trasfusione di sangue blucerchiato operata da Ranieri dopo l’intervallo non è servita a nulla, perché in campo c’è soltanto l’Inter, per nulla appagata dal 4-1. E infatti, quando mancano ancora 20’ alla fine, Lautaro può firmare il 5-1 su rigore concesso dopo il suggerimento del var.: 4' Gagliardini (I), 26' Sanchez (I), 35' Keita Balde (S), 36' Sanchez (I), 62' Pinamonti (I), 70' rig. Lautaro (I)(3-5-2): Handanovic (46' Radu); D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen (55' Brozovic), Gagliardini (61' Barella), Young; Sanchez (55' Pinamonti), Lautaro (73' Sensi). All. Conte(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli (46' Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby (46' Ekdal), Jankto (46' Damsgaard); Gaston Ramirez (46' Verre); Keita Balde (73' Quagliarella). All. Ranieri: Tonelli (S), Adrien Siva (S).