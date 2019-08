La Juve ha troppi giocatori. Lo ha detto Sarri e lo dicono i regolamenti: se nessuno se ne andrà, cinque elementi (e alcuni di questi decisamente forti) dovranno essere esclusi dalla lista Champions.Oltre a essere ricchissima, aspetto che non è affatto negativo (, in altri c’è invece una carenza inspiegabile anche dal punto di vista numerico. Come se l’organico fosse stato costruito senza seguire un criterio tecnico, ma solo aggiungendo e togliendo calciatori indipendentemente dalle caratteristiche.